الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية .. جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث سموه ووزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار " جائحة كورونا " وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news