الامارات | "الصحة": 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل لكم صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التغطية المباشرة للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة
-تسجيل 172 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 58,754 حالة.
-الحمادي: شهدنا منذ بداية أغسطس زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%.
-لا يزال 8,490 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.
-إجراء 69,309 فحص جديد، والكشف عن 339حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 67,621 حالة.
-الحمادي: حالات الوفيات من مرض #كوفيد19 في الدولة ظلت عند معدلاتها السابقة، وبنسبة 0.5% من إجمالي حالات الإصابة، وذلك بفضل الرعاية الصحية وبروتوكولات العلاج المتقدمة التي توفرها الدولة للمصابين.
-الحمادي: شهدنا منذ بداية أغسطس زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%.
-الظاهري: الاستهتار بثقة المجتمع وإثارة الفزع من خلال إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنه تكدير الأمن المجتمعي و إلقاء الرعب بين الناس مرفوض جملة وتفصيلاً.
-الظاهري: سيتم محاسبة كل من يتهاون في اتباع البروتوكول الوطني لنشر وتبادل المعلومات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والخاص بكوفيد 19.
-الظاهري: تم بعد نشر القصة المفبركة حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بمرض #كوفيد19 البدء فوراً بالتحري واستقصاء الحقائق في أقل من 48 ساعة، وعليه تم النفي بعد التثبت، واتخاذ الاجراءات اللازمة.
-الزعابي: النيابة العامة لن تتهاون مع أي شخص يباشر مهام عمله على نحو غير جاد وغير مسؤول، وستطبق القانون بكل حزم و حسم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.