الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من «الانشغال» بغير الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من «الانشغال» بغير الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت شرطة أبوظبي ضمن حملة «درب السلامة»، بأن الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة يؤدي إلى تشتيت الذهن ويعد خطراً يهدد مستخدمي الطريق، وقد يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

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وحثت السائقين على ضرورة تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأكدت تكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات الإعلام وعبر تنظيم محاضرات تثقيفية وإقامة نقاط توعية مرورية، وإرسال رسائل إلكترونية للشركاء، ونشر بوسترات توعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الوقائية بخطورة الإنشغال بغير الطريق أثناء القيادة.



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