الامارات | الدراسة عن بعد في المدارس الخاصة بالشارقة لأول أسبوعين من العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد في المدارس الخاصة بالشارقة لأول أسبوعين من العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، التعلم "عن بُعد" في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020_ -2021، اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر القادم، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وأكد مدارس خاص في إمارة الشارقة، لـ "الإمارات اليوم"، تلقيها تعميما من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن تطبيق التعلم "عن بعد" في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة خلال الأسبوعين الأول والثاني من العام الدراسي الجديد.

وأوضحت، أنها قامت على الفور بإرسال رسائل نصية لذوي الطلبة تبلغهم بقرار الهيئة، لوضعهم في صورة القرار والاستعداد لتطبيق التعلم "عن بعد" في جميع المراحل خاصة لذوي الطلبة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي الذين كانوا يستعدون لحضور أطفالهم لدوام الدراسي الأحد المقبل.

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