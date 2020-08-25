الامارات | محمد بن راشد يطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من وزراء التربية والتعليم على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم، وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلعت من وزراء التربية والتعليم على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم .. نتطلع لانطلاقة آمنة ووفق أفضل معايير السلامة لأكثر من مليون طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم في الإمارات". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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