الامارات | «الصحة» تستحدث 4 معايير لمزاولة «التمريض» في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستحدث 4 معايير لمزاولة «التمريض» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربعة معايير جديدة لترخيص مزاولي مهنة التمريض على مستوى الدولة، أبرزها منح الخريجين الجدد من غير المواطنين ترخيصاً مؤقتاً للمزاولة لمدة ستة أشهر.

يُذكر أن المواطنين غير مطالبين بشرط التدريب بعد التخرج، حسب المعايير التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017.

وأوضحت الوزارة أن المعايير الجديدة، تضاف إلى المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، على مستوى الدولة، المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017.

وحسب القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020، الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، فإن المعايير الجديدة تتمثل في ضرورة منح الخريجين الجدد في الدولة، من غير المواطنين ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة المهنة بعد التخرج، مدته ستة أشهر، والمعيار الثاني أنه يشترط على الطلبة الخليجيين خريجي المؤسسات التعليمية من دول مجلس التعاون الخليجي الإدلاء بما يفيد القيام بالتدريب لمدة ستة أشهر للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الدولة.

والمعيار الثالث منح المدرب الإكلينيكي المعتمد من إحدى الجهات الأكاديمية المعترف بها في الدولة ترخيصاً بمزاولة مهنة التمريض، على أن يكون مسجلاً لدى إحدى الجهات الصحية، ووفق المعايير المحددة من قبلها، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017.

واشتمل المعيار الرابع على أن يتم منح مسمى «ممرض مختص» في شهادة التقييم لجميع الحاصلين على شهادات الماجستير في مختلف تخصصات التمريض، على ألا تقل مدة الدراسة عن سنة، ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة، بما لا يتعارض مع بقية معايير واشتراطات ترخيص مزاولة المهنة. جدير بالذكر أن الجهات الصحية في الدولة، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وهيئة الصحة في دبي، تولت بالتنسيق في ما بينها، وضع دليل المتطلبات الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

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المعايير الجديدة

■منح الخريجين الجدد من غير المواطنين ترخيص مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر.

■تقديم الطلبة الخليجيين ما يفيد تدريبهم ستة أشهر للحصول على ترخيص مزاولة.

■منح المدرب الإكلينيكي المعتمد ترخيصاً بمزاولة مهنة التمريض.

■منح مسمى «ممرض مختص» في شهادة التقييم لجميع الحاصلين على الماجستير.

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