الامارات | «موارد الشارقة» تنفذ دبلوماً حول «السعادة الوظيفية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تنفذ دبلوماً حول «السعادة الوظيفية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، الدبلوم التأسيسي الأول من نوعه على مستوى حكومة الشارقة «مقومات السعادة الوظيفية ما بعد (كورونا)» بنظام التدريب عن بُعد، بتقنية التدريب الافتراضي عبر برنامج zoom، ويستهدف كل المستويات الوظيفية.
ويحصل المتدربون الذين اجتازوا البرنامج على شهادة دولية معتمدة، وتم إدراجه في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.
وركزت أهداف الدبلوم على تعريف المشاركين بمفهوم الأزمات وأثرها، والتركيز على أزمة «كوفيد-19» وآثارها في جوانب الحياة الاجتماعية والعملية، وتعزيز مفهوم النظرة المشرقة والتفكير الإيجابي، والتعرف إلى دور السعادة الوظيفية في خلق بيئة عمل إيجابية رغم المصاعب، وتعليم أساليب ومهارات خلق السعادة الوظيفية في بيئة العمل والاستفادة منها، والتعريف بأسس التعامل مع المتعاملين في ظل الأزمة.
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