الامارات | «تاكسي دبي» تستعد لـ «النقل المدرسي» بإجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تستعد لـ «النقل المدرسي» بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، بهيئة الطرق والمواصلات، عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، لدى تقديمها خدمة النقل المدرسي للطلاب، لتوفير أقصى درجات الوقاية الصحية لطلاب المدارس.

وقال مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في المؤسسة، مروان الزرعوني، إن المؤسسة نفذت الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطلاب من تداعيات جائحة كورونا، منها جدولة برامج لتعقيم الحافلات باستمرار قبل وبعد نزول الطلاب، وتحديد طاقة استيعابية تتمثل في 50% من مجمل عدد الطلاب في الحافلة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة كل طالب من جانب مشرفة الحافلة، قبل صعوده إليها.

وأشار إلى أن عدد الطلاب، المسجلين في خدمة النقل المدرسي، بلغ 18 ألفاً و608 طلاب، موزعين على أكثر من 400 حافلة ذكية، تابعة لأسطول مؤسسة تاكسي دبي، لافتاً إلى أن 21 مدرسة متعاقدة مع المؤسسة، لتوصيل الطلاب.

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وأوضح أن نجاح الخدمة يعود إلى اختيار سائقي نقل مدرسي، وعددهم 408 سائقين، مدربين على مهارات قيادة الحافلات الذكية، بالإضافة إلى توافر 129 مشرفة مؤهلة للتعامل مع الطلاب من جميع الفئات العمرية، وحاصلات على دورات تدريبية لكيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة، وحاصلات أيضاً على شهادات معتمدة من مؤسسة دبي للإسعاف في الإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة، بهدف ضمان توفير خدمة استثنائية للطلبة.

وأكد الزرعوني أن الحافلات المدرسية مزودة بمختلف الأنظمة التقنية، الهادفة إلى مراقبة ومتابعة الطلاب لتوفير الأمن والسلامة، منها: الكاميرات، وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، كما تتمتع بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، ولقد تم اختيارها وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية.

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