الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

طالب ذوو طلبة وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحسم قضية الرسوم المدرسية، للعام الجديد، للطلبة الذين اختاروا التسجيل في التعليم عن بعد، إذ لا يعد منطقياً أن يدفعوا الرسوم نفسها في الدوام الصفي الكامل.

ترجمة

دعا متعاملون مع محكمة الأحوال الشخصية في دبي إلى تقديم خدمة ترجمة الوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، والقرارات النهائية للمتعاملين وشهادات الزواج والطلاق؛ تيسيراً على المتعاملين بدلاً من إعادة ترجمتها لدى مكاتب خارجية.

كمامات

لاحظ متسوقون أن التشديد على ارتداء الكمامات في المراكز التجارية شهد انحساراً لافتاً، إذ لوحظ تجوّل البعض في المراكز التجارية من دون ارتداء الكمامة، أو إنزالها إلى ما دون مستوى الفم، مطالبين إدارات الأمن بالمراكز بالتنبيه على المتسوقين بضرورة عدم خلع الكمامات.

تاكسي

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قال قارئ إن بعض سائقي التاكسي لا يضعون العازل البلاستيكي بينهم وبين الركاب، وفقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، مطالباً بتشديد الرقابة عليهم، وتغريم المخالفين.

دوّار

دعا سائقون يسلكون شارع التعاون بالشارقة إلى وضع حل جذري لمشكلة دوار التعاون، لما يمثله من خطورة بالغة على مستخدميه، وقالوا إن الدوّار يعج بحركة كثيفة للمركبات التي تمر مسرعة، خصوصاً للقادمين من دبي، والمغادرين إليها، ما يجعل الدخول إليه من الجهات الأخرى مهمة صعبة، وتنطوي على خطورة واضحة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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