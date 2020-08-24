الامارات | مضاعفات أدوية تدمّر العلاقات الزوجية وتصيب باضطراب سلوكي

شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات أدوية تدمّر العلاقات الزوجية وتصيب باضطراب سلوكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤثر أعراض جانبية لبعض الأدوية في سلوك الشخص دون أن يدري، وقد تؤدي إلى تحوله من شخص هادئ مسالم إلى شخص متوتر الأعصاب يميل إلى العنف، وفق أطباء ومختصين أكدوا أن هذه التغيرات في الشخصية قد تسبب انهيار أسر بوصول الزوجين إلى الطلاق، أو بارتكاب شخص مخالفات ومشكلات قد توصله إلى المحاكم.

وقال مختصون إن عيادات، ومستشفيات الصحة النفسية، تستقبل مراجعين يعانون أعراضاً، مثل: الاكتئاب، والتوتر، والغضب، عرضتهم لمشكلات مجتمعية وأسرية، وتبين في النهاية أنها بسبب أدوية، مثل: أدوية علاج حب الشباب، أو فقدان الوزن، وغيرها لعلاج الربو، وبعض الأمراض الأخرى، تناولوها إما بوصفة طبية دون العلم بمضاعفاتها، أو بشكل فردي دون الرجوع إلى المختصين.

وتفصيلاً، قال استشاري الطب النفسي، المدير الطبي لمستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد عبدالمقصود، إن المستشفى يستقبل مرضى يعانون أعراضاً نفسية، ناتجة عن تناول أدوية وعقاقير لعلاج أمراض ومشكلات صحية أخرى، مشيراً إلى أن هذه الأعراض النفسية المصاحبة، قد تؤدي إلى دمار بعض الأسر بوصول طرفيها للطلاق، فيما تسبب لبعض الأشخاص عزلة اجتماعية واضطرابات في السلوك مع المحيطين بهم.

وأوضح أن هناك بعض الأدوية، مثل التي تُعطى لعلاج حب الشباب، والتي تستخدم لفقدان الوزن، إضافة إلى أدوية منع الحمل، وغيرها من الأدوية الأخرى، تصاحبها أعراض نفسية، مثل: الاكتئاب والتوتر، والعصبية الشديدة، وتؤثر في الجهاز العصبي للإنسان وفي سلوكه، الأمر الذي قد يسبب كثيراً من المشكلات، ولا تنتهي الأعراض إلا بالتوقف عن تناول الدواء.

ولفت إلى أن كثيراً من الأشخاص تعرضوا لمشكلات في عملهم ومحيطهم المجتمعي، نتيجة هذه الأعراض النفسية المصاحبة لبعض الأدوية، دون أن يدركوا أن الدواء هو السبب الرئيس وراء هذه التغيرات التي طرأت على حياتهم.

وشدد عبدالمقصود على ضرورة التزام كل الأطباء بتوعية مرضاهم حول الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية التي يصرفونها لهم بدقة وشفافية، حيث إن تجاهل هذه الخطوة سبب رئيس في هذه المشكلة، كما يجب على كل شخص قراءة النشرة الداخلية للأدوية جيداً قبل تناولها، حتى يستطيع التعامل مع الأعراض المحتملة التي قد تطرأ عليه.

وتابع أن بعض الأدوية ذات تأثير سلبي في القدرات الجنسية للرجل، فتسبب له ضعفاً جنسياً مؤقتاً، وتنتج عنها أيضاً مشكلات نفسية وأسرية، تدفع الأسر في النهاية إلى مراجعة الأطباء النفسيين أو المستشارين الأسريين، وبعضهم يصل بهم الأمر إلى الطلاق أو المحاكم.

من جانبه، قال استشاري الطب النفسي في مستشفى الأمل، الدكتور محمد حسن فرج الله، إن كثيراً من أدوية علاج أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم، ومضادات الفيروسات، تنتج عنها مشكلات نفسية مصاحبة، أبرزها: القلق والاكتئاب، والتي تسهم بدورها في تغيير الحالة المزاجية للشخص، وتدفع البعض لحالة نفسية تميل إلى العنف وتوتر الأعصاب.

وأكد أن تعرض الشخص لمضاعفات نفسية جانبية لبعض الأدوية، إلى جانب الضغوط الحياتية التي يمر بها، قد يؤدي إلى سلوكيات وردود أفعال شديدة الانفعال، ينتج عنها كثير من المشكلات، لذا وجب على كل مريض أن يقف على السبب الأصلي للتغير الذي يحدث بداخله، والتعامل معه بشكل مناسب.

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واقترح فرج الله أن يضاف إلى مهام المستشارين الأسريين، عند نظر القضايا والمشكلات الأسرية، ضرورة التقصي عن ما إذا كان أحد الطرفين يتناول عقاقير قد تنتج عنها مضاعفات نفسية أم لا، وفي حال ثبت ذلك يتم تحويلهم إلى الطب النفسي لتلقي العلاج والإرشاد اللازم.

من جهتها، شددت المستشارة النفسية والأسرية والزوجية، ناعمة خلفان الشامسي، على أن بعض المشكلات الأسرية، التي يتعامل معها المستشارون الأسريون تنتج عن مشكلات واضطرابات نفسية لدى أحد الطرفين، مثل الاكتئاب، ما يؤدي إلى مشكلات أخرى، وتفاقم الخلافات وتهديد الحياة الأسرية واستقرارها.

وطالبت بضرورة تمتع العلاقات الأسرية والمجتمعية بالشفافية التامة، وأن يقف كل إنسان على سبب وأصل التغير النفسي الذي طرأ عليه، ومشاركة الطرف الآخر الأسباب، والوعي بمضاعفات الأدوية والعقاقير قبل تناولها، خصوصاً التي ينتج عنها تغير مزاجي وعصبي، إذ إن عرضاً مرضياً، مثل الاكتئاب لدى أحد الزوجين، قد يؤدي في النهاية إلى الطلاق.

وشددت على أهمية قيام الطبيب المعالج بوضع خطة علاجية، تتضمن التوعية بالأعراض والمضاعفات المحتملة للدواء، ليدرك المريض ما عليه فعله، تحاشياً لأي مشكلات على المستوى الأسري أو المجتمعي.

مسؤولية قانونية

قال المحامي بالمحكمة الاتحادية العليا، عيسى بن حيدر، إن كثيراً من حالات الطلاق، التي تصل إلى المحاكم، كانت بسبب معاناة أحد الزوجين أعراضاً نفسية، إما بسبب مرض نفسي، أو نتيجة أعراض مصاحبة لأدوية وعقاقير علاجية تناولها أحد الزوجين، مشيراً إلى أن أزواجاً يستخدمونها كسند قانوني، للحصول على حضانة الأطفال.

ولفت إلى أن الشخص، الذي يرتكب مشكلة قانونية تحت تأثير دواء مرخص أفقده جزءاً من إدراكه، مثل مخالفة مرورية أو غيرها، يقع تحت طائلة القانون، إلا أن العقوبة تكون مخففة، فيما ينظر القانون بطريقة مختلفة إلى من يعاني حالة فقدان الإدراك الكامل، حيث يعفى من العقوبة.

- الأعراض الجانبية لأدوية الربو وزيادة الوزن وحب الشباب، تسبب أعراضاً نفسية وذهنية حادة.

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