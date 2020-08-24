الامارات | إغلاق جسر المستقبل بالاتجاهين لـ7 ساعات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جسر المستقبل بالاتجاهين لـ7 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه سيتم إغلاق جسر المستقبل بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى التقاطعات المحيطة لمدة 7 ساعات متواصلة من اليوم الساعة 10 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للسائقين استخدام الطرق والتقاطعات البديلة منها دوار المركز التجاري وتقاطع شارع زعبيل الثاني مع شارع المستقبل.
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