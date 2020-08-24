الامارات | "الصحة" تستحدث 4 معايير لمزاولة مهنة التمريض بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تستحدث 4 معايير لمزاولة مهنة التمريض بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 معايير جديدة لترخيص مزاولي مهنة التمريض على مستوى الدولة، أبرزها منح الخريجين الجدد من غير المواطنين ترخيص مؤقت لمزاولة لمدة 6 أشهر، وأوضحت الوزارة أن المعايير الجديدة، تضاف إلى المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، على مستوى الدولة، المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017.

وحسب القرار الوزاري رقم "288" لسنة 2020، الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، فإن المعايير الجديدة تتمثل في ضرورة منح الخرجين الجدد في الدولة، من غير المواطنين ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة بعد التخرج، مدته 6 أشهر، فيما يشترط على الطلبة الخليجين خريجي المؤسسات التعليمية من دول مجلس التعاون الخليجي الإدلاء بما يفيد القيام بالتدريب لمدة 6 أشهر للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالدولة.

وتضمنت المعايير الجديدة منح المدرب الإكلينيكي المعتمد من إحدى الجهات الأكاديمية المعترف بها في الدولة ترخيصاً بمزاولة مهنة التمريض، على أن يكون مسجلاً لدى إحدى الجهات الصحية، ووفق المعايير المحددة مم قبلها، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017.

Advertisements

واشتمل المعيار الرابع على أن يتم منح مسمى " ممرض مختص" في شهادة التقييم لجميع الحاصلين على شهادات الماجيستير في مختلف تخصصات التمريض على ألا تقل مدة الدراسة عن سنة، ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة، بما لا يتعارض مع باقي معايير واشتراطات ترخيص مزاولة المهنة.

جدير بالذكر أن الجهات الصحية في الدولة، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، وهيئة الصحة في دبي، تولت بالتنسيق في ما بينها، وضع دليل المتطلبات الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news