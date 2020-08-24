خبير: المسار الذي اتخذته دولة الإمارات بعملية السلام يجب أن يتم تقديره بشكل جيد

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، إن «المسار الذي اتخذته دولة الإمارات مؤخراً في عملية السلام يجب أن يتم تقديره بشكل جيد، وتتبعه خطوات من عديد من دول المنطقة، ولا سيما أن المنطقة شهدت تغيرات عديدة خلال السنوات الماضية، وأصبح هنالك خطر أكبر على القضية الفلسطينية نفسها».

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وشدد في تصريح وفقا لـصحيفة «البيان»، على البعد الجيوسياسي لمعاهدة السلام على مستقبل المنطقة، على أن «منطقة الشرق الأوسط على مدى عقود مضت في أزمة شديدة، بينما الآن يتم التعامل بشكل مغاير، بما يحفظ الدولة الوطنية والقضية الفلسطينية».

ولفت عكاشة إلى أن مسار السلام يحفظ الدولة الوطنية، ويحفظ القضية الفلسطينية، ويعزل معسكر الإرهاب وتفكيك الدول الوطنية. وأفاد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن هناك تحالفات إقليمية سياسية واقتصادية وحتى عسكرية جديدة، وأن كل هذه الأمور تجعل عملية السلام متعددة الأطراف يمكن أن تخلق مظلة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، وهي الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الداخلية والتدخلات الخارجية.

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