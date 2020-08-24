الامارات | إصابة بليغة لمواطن انحرفت مركبته عن مسارها واصطدمت بحاجز حديدي بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بليغة لمواطن انحرفت مركبته عن مسارها واصطدمت بحاجز حديدي بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب مواطن يبلغ من العمر (29 عاماً) بإصابات بليغة إثر انحراف مركبته عن مسارها واصطدامها بحاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين، بالقرب من مخرج رقم 90.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 10:20 صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث انحراف مركبة وصدم حاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني الى موقع الحادث، وبسبب الاصابة البليغة للسائق تم نقله بواسطة الإسعاف الجوي الى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة.، ودعا بن عران مستخدمي الطريق بالالتزام بحدود السرعات واستخدام حزام الامان للسائق والركاب وعدم الانشغال بغير الطريق.

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