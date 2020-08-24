ما هي آثار إتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل؟

نشرت السفارة الإماراتية في أمريكا بيانا أوضحت فيه الآثار والخطط المستقبلية المترتبة على اتفاق السلام مع إسرائيل والمعلن عنه في بيان ثلاثي مشترك مع إسرائيل وأمريكا، الخميس.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للسفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وفيما يلي بنوده:

1- الاتفاق يوقف فورا قرار الضم الإسرائيلي واحتمال تصاعد العنف

2- يحافظ على قابلية حل الدولتين الذي تقره الجامعة العربية والمجتمع الدولي.

3- يخلق احتمالات جديدة في عملية السلام ويعزز استقرار الأردن.

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4- سيسرع النمو والتطور وتوسيع الفرص للشباب.

5- خطط المحادثات على المدى القريب ستتمحور حول التأشيرات السياحة والأعمال والاتصالات وروابط الشحن والتعاون الصحي والأمن المائي والغذائي والتغير المناخي والتكنولوجيا والطاقة والتبادل الثقافي والتعليمي وزيارات على المستوى الوزاري وتأسيس سفارات.

6- الإمارات وإسرائيل وبمشاركة أمريكا ستطلقان أجندة استراتيجية للشرق الأوسط الأمر الذي سيؤدي على تعميق التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني إلى جانب الدول الأخرى الملتزمة بالسلام.

7- ستبقى الإمارات داعما قويا للشعب الفلسطيني ولكرامتهم وحقوقهم ودولتهم المستقلة.

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