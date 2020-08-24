الرئيس الأمريكي: "معاهدة إبراهيم" بين الإمارات وإسرائيل تحقق السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط .

وكشف الرئيس ترامب أن هناك دولا أخرى ترغب في الانضمام إلى مثل هذه المعاهدة .

وكان الرئيس ترامب قد وصف معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها "عظيمة"، والعالم كله يرحب بها.

وأشاد ترامب، خلال مؤتمر صحفي سابق، بمعاهدة السلام، قائلًا: "تاريخي ولم يحدث منذ 25 سنة، وتوقع أن تنضم دول عربية ومسلمة أخرى إلى الإمارات في هذا المسار".

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

والخميس 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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