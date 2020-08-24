الامارات | محمد بن راشد ينشر صورا التقطها مسبار الأمل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر صورا التقطها مسبار الأمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في تويتر، صورا التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم. وقال سموه: "اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر ..المريخ أمامنا وكوكبي زحل والمشتري خلفنا كما في الصور .. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله ..وحفظه ..وتوفيقه... الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت." تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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