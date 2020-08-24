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11 مركزاً معتمداً لفحص "كورونا السريع" لدخول أبوظبي

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حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ، في أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، 11 مركزاً للفحص بتقنية DPI المعتمدة على أشعة الليزر(فحص كورونا السريع)، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وتتبع ثمانية مراكز للفحص لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وثلاثة مراكز لشركة «طموح» للرعاية الصحية، وتتوزع المراكز بواقع ثلاثة في أبوظبي (مدينة زايد ، والكورنيش، ومركز غنتوت)، ومركزين في العين (مركز الهيلي، وصالة أفراح الهيلي)، ومركزين في دبي (مركز المسح - ميناء راشد، ومركز المسح - الخوانيج) ومركز المسح في الفجيرة، ومركز المسح - دفن الخور في رأس الخيمة، ومركز نادي الشارقة للغولف، وقاعة الإمارات للضيافة في عجمان. وأتاحت «صحة» حجز مواعيد فحص «كورونا» بتقنية الليزر «DPI»، في مراكزها عبر تطبيق «SEHA» لدخول أبوظبي، مشيرة إلى أن المراكز التي توفر الفحص بهذه التقنية هي مراكز الفحص من المركبة، وفي حال أظهر الفحص ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR) سيتعين إجراؤها في المركز ودفع 320 درهماً، والالتزام بالحجر المنزلي لحين استلام النتيجة.

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MO Nasa

MO Nasa

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