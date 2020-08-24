الامارات | 390 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 390 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 71 ألفاً و216 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67 ألفاً وسبع حالات.

وأعلنت الوزارة وفاة ثلاثة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 375 حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 80 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58 ألفاً و488 حالة.

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فحص 1075 شخصاً من الهيئات الإدارية والتدريسية

أنهت منطقة أم القيوين الطبية إجراء فحص «كورونا» للهيئات الإدارية والتدريسية لجميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أم القيوين، البالغ عددهم 1075 شخصاً. وقال مدير المنطقة، محمد عمر الخرجي، إن المبادرة تأتي في إطار سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهادفة إلى جعل الميدان التربوي بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين، خصوصاً أن العام الدراسي يأتي في ظل ظروف مستجدة، تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد.

أم القيوين - الإمارات اليوم

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