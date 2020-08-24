الامارات | طقس غائم جزئياً مع فرصة تشكّل ضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً مع فرصة تشكّل ضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً غرباً، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. أما طقس الغد فيكون رطباً صباحاً، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وصحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

كما توقع المركز أن يشهد بعد غد طقساً رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً شمالاً، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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كما يشهد يوم الخميس المقبل طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، صحواً إلى غائم جزئياً.

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