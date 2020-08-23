الامارات | أكثر من 36 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الرابع بعد المائة للأرقام المميزة في دبي.

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 36 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الرابع بعد المائة للأرقام المميزة في دبي. والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ"104" للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي امس 36 مليونا و224 ألف درهم - مقارنة بـ 19 مليونا لآخر مزاد في ديسمبر عام 2019 - بزيادة بلغت 83%.
وجرى المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي وهو الأول في العام الحالي.
وحقق الرقم "V12" القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ7 ملايين درهم، تلاه الرقم "S20" بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم "Y66"، بـ 3 ملايين و200 ألف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
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