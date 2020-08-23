الامارات | أكثر من 36 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الرابع بعد المائة للأرقام المميزة في دبي.

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 36 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الرابع بعد المائة للأرقام المميزة في دبي. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ"104" للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي امس 36 مليونا و224 ألف درهم - مقارنة بـ 19 مليونا لآخر مزاد في ديسمبر عام 2019 - بزيادة بلغت 83%.

وجرى المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي وهو الأول في العام الحالي.

وحقق الرقم "V12" القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ7 ملايين درهم، تلاه الرقم "S20" بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم "Y66"، بـ 3 ملايين و200 ألف درهم.

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وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات "H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z".

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

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