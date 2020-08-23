الامارات | شرطة العين تكرّم آسيوية لأمانتها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة العين تكرّم آسيوية لأمانتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، رشيدة أكتر محمد إسحاق (آسيوية) لأمانتها، حيث عثرت على مفقودات مالية في منطقة السوق وسلمتها إلى مركز شرطة المربعة.

وأشاد مدير المديرية، العقيد مبارك سيف السبوسي، بأمانة رشيدة وحسن تصرفها، وخلقها الرفيع، بتسليمها المبلغ فور عثورها عليه إلى مركز شرطة المربعة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوطيد علاقتها مع الجمهور وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي، والعمل يداً بيد لتعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن.

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