الامارات | 424 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 424 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 70 ألفاً و79 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 66 ألفاً و617 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 372 حالة.

وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها الشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 112 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58 ألفاً و408.

«الصحة»: شفاء 112 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

70 ألفاً و79 فحصاً أجرتها الجهات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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