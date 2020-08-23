الامارات | لا صحة لوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن لا صحة لوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان لها، أمس، صحة المعلومات التي تضمّنها تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية، وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، حول واقعة وفاة خمسة أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة، عبر بيانها، إحالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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إلى ذلك، أكد المجلس الوطني للإعلام متابعته تداعيات الفيديو الذي نشرته إحدى قنوات أبوظبي للإعلام، مشدداً على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار والحصول عليها من مصادرها الرسمية، ونسبتها إليها قبل نشرها.

وأضاف المجلس في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، ولن يتردد في تطبيق لائحة العقوبات والغرامات على كل من ينشر أخباراً من شأنها التأثير سلباً في المجتمع.



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