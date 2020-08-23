الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويكون غائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر.

وتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف غرباً.

أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية /‏‏‏ 20 - 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

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ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والثاني عند 04:16، ويحدث الجزر الأول عند 09:51 والثاني عند 22:13.

أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34 والثاني عند 01:25.

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