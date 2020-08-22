الامارات | "الإقامة وشؤون الأجانب في دبي" تحسم وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري أن قسم الحالات الإنسانية سوف يسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت اقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، إلى حين استدعاء شركاتهم لهم مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد . . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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