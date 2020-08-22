الامارات | "الطوارئ والأزمات" تنفي صحة ما تم تداوله حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تنفي صحة ما تم تداوله حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020 نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19. وأضافت أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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