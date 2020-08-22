الامارات | شرطة العين تكرم آسيوية لأمانتها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة العين تكرم آسيوية لأمانتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي رشيدة أكتر محمد إسحاق آسيوية الجنسية لأمانتها حيث عثرت على مفقودات مالية في منطقة السوق وسلمتها لمركز شرطة المربعة.

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وأشاد مدير المديرية العقيد مبارك سيف السبوسي بأمانة رشيدة أكتر محمد وحسن تصرفها وخلقها الرفيع من خلال قيامها فور عثورها على المبلغ المفقود بتسليمها إلى مركز شرطة المربعة.

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وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوطيد علاقتها مع الجمهور وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن التكريم يهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في نهج الخير والتعاون الإيجابي والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن‪.‬ ' تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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