إنسانية الإمارات تجوب دول العالم

برز العمل الإنساني لدولة لإمارات خلال أزمة "كوفيد - 19" في العديد من المبادرات منذ بداية الأزمة عبر تسيير رحلات عاجلة لإجلاء رعايا الدول الصديقة من المناطق المصابة واستضافتهم وتكفلت بعلاجهم وعودتهم لدولهم، فيما أعلنت مجانية علاج الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" عن طريق الخلايا الجذعية.

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كما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برعاية أسر المتوفين جراء "كوفيد - 19" من جميع الجنسيات في الإمارات.

ودشنت الإمارات جسور المساعدات الإنسانية لتصل أياديها البيضاء إلى أكثر من 108 دول حول العالم حملت مساعدات طبية وإنسانية عاجلة، على الرغم من كافة التحديات التي أفرزتها الظروف.

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