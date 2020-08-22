الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 18 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً.

أما الخليج العربي فيكون متوسطاً مضطرباً أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند 03:28. والجزر الأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 21: 21.

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ويكون بحر عمان متوسطاً، فيما يحدث المد الأول عند 12:00 والثاني عند الساعة 00:28، والجزر الأول عند الساعة 18:17، والثاني عند الساعة 06:19.

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