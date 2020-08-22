الامارات | أكاديمية سيف بن زايد تطّلع على أحدث تقنيات التدريب الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية سيف بن زايد تطّلع على أحدث تقنيات التدريب الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على أحدث التقنيات المتطورة بمجال التدريب الافتراضي، خلال اجتماعها مع شركة رائدة في أنظمة التدريب الافتراضي والرقمي، منذ أكثر من 27 سنة في دولة الإمارات.

وتعرف مدير الأكاديمية، العميد ثاني بطي الشامسي، على المجالات المتطورة في تقنيات التدريب، وتجربة سيناريو للتدريب الافتراضي، باستخدام النظارة الافتراضية في هذا المجال. واستعرض مدير مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية، المقدم طلال عبدالرحيم الأحمد، الخطط المستقبلية للتعاون مع الشركة، لتطبيق التدريب الافتراضي، حسب الاحتياجات التدريبية والتعليمية لشرطة أبوظبي. كما جرى، خلال الاجتماع، بحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي في المركز للنظام المطور من قبل شركة biz GROUP، يتوافق مع خطة شرطة أبوظبي، لتطوير منظومة التدريب الافتراضي والتفاعلي والذكي.

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من جهتها، استعرضت الرئيس التنفيذي للشركة، هيزل جاكسون، آلية التدريب الافتراضي، باستخدام الألعاب والسيناريوهات الافتراضية والرقمية، في مجال تطوير القيادات.

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