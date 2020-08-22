الامارات | طالبة تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت الطالبة مريم يعقوب، من مدرسة سهيلة للتعليم الأساسي في إمارة رأس الخيمة، نظارة ذكية لأصحاب الهمم (المصابين بفقد البصر)، تساعدهم على تفادي العوائق أثناء سيرهم في الطرق من دون مساعدة من أي شخص.

وقالت الطالبة لـ«الإمارات اليوم» إن النظارة مكونة من أربعة أجزاء، هي زر للتحكم في التشغيل والإيقاف، وكاميرا أمامية وحساسات، وشاشة صغيرة على طرف النظارة، ومنبه صوتي، موضحةً أن مرتدي النظارة عندما يعترضه أي عائق في الطريق، فإن الحساسات تستشعره، فتعطي الأوامر للكاميرا لالتقاط صورة له، ثم تحوله إلى موجات تترجم إلى صوت عن طريق المنبه الصوتي، ثم يتمكن الشخص من تحديد مكان الحاجز أو العائق في الطريق، فيتجنبه.

وقالت يعقوب إنها اختارت فكرة مشروع النظارة، الذي أشرفت عليه المعلمة آمنة الخاطري، من أجل مساعدة المصابين بضعف أو فقد البصر، ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كغيرهم من الأصحاء، دون الاعتماد على الآخرين، وتسخير التكنولوجيا لخدمة فئات المجتمع المختلفة، ومنها أصحاب الهمم، وذلك لمنع التنمر ضد الأطفال فاقدي البصر، خصوصاً داخل المدارس.

ولفتت إلى أن النظارة المساعدة لأصحاب الهمم (فاقدي البصر)، ستجعلهم يتخلون عن العصا البيضاء، مشيرة إلى أن مشروع النظارة هو محاولة لاستخدام التكنولوجيا في إنتاج شيء مفيد قليل الكلفة لتكون في متناول الجميع.

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وشاركت الطلبة بمشروعها في فئة التكنولوجيا بالمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في نوفمبر الماضي في دبي، لافتة إلى أن المشروع نال إعجاب لجنة تقييم المشروعات في المهرجان.

الطالبة سخّرت التكنولوجيا لخدمة فاقدي البصر.

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