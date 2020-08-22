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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شخص آسيوي سرق مع ثلاثة آخرين 2000 درهم وهاتفاً من امرأة بالإكراه، بعد اعتدائهم عليها إلى أن تدخل رجل تواجد مصادفة فأنقذها، وفر المتهمون.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت متوجهة إلى سكن العمال في منطقة المحيصنة برفقة سائق الشركة، بهدف تسليم أحد الموظفين مبالغ مالية، وعند وصولهما نزل السائق ليستدعي العامل، ففوجئت بأربعة أشخاص يهاجمونها، واعتدوا عليها وسحبوا حقيبتها، فاستغاثت لكن المتهمون سرقوا حقيبة تحوي 2000 درهم وبطاقتها البنكية وبطاقة الهوية وهاتفاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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