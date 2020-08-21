الامارات | الخارجية تنفي توقيع الإمارات اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنفي توقيع الإمارات اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم محمد الزعابي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.
وأكد أن الهدف الاساسي هو اقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.
وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.
ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
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