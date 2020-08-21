الامارات | "الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ شخصا أثناء قيادته للدراجة النارية في صحراء سويحان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخص من جنوب أفريقيا يبلغ من العمر 54 عاما، في صحراء سويحان التابعة لإمارة أبوظبي. وتلقي المركز بلاغا يفيد بوجود شخص مصاب بحالة إعياء شديدة أثناء قيادته للدراجة النارية في الصحراء التابعة لمنطقة سويحان مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو في المنطقة. تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من السيطرة على حالته الصحية و إنقاذه، وتم إخلاءه إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس "كورونا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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