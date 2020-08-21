الامارات | 461 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 461 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 72 ألفاً و283 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 461 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65 ألفاً و802 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 369 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 131 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58 ألفاً و153 حالة.

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