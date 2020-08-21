الامارات | «مدني الشارقة» تطلق منصة خدمات متكاملة للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشارقة» تطلق منصة خدمات متكاملة للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أول من أمس، اتفاقية مع شركة سحاب للحلول الذكية، تؤسس بموجبها الشركة منصة أعمال رقمية متكاملة تتيح للجمهور المحلي من مواطنين ومقيمين وشركات الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة بسهولة ويسر.

وتعمل المنصة على ربط الأقسام الداخلية في الإدارة وتحويل العمليات والخدمات التي تقدمها للجمهور بشكل رقمي متطور، كما تسهم في توفير مختلف الخدمات التي تقدمها الجهات والدوائر الرسمية في الإمارة وتجمعها في مكان واحد بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصات: الويب والجوال ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يحقق رؤية أفضل للعمليات التي تقود نحو اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة.

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في مقر الإدارة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

Advertisements

ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد سامي خميس النقبي، فيما وقّع عن «سحاب للحلول الذكية» المدير التنفيذي للشركة أمين الزرعوني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news