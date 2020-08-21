الامارات | الطقس غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية سرعتها 18 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً الى مضطرب أحياناً آخر الليل.

ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند 02:42، والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:32 .

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ويكون الموج في بحر عمان متوسطاً، ويحدث المد الأول عند 11:26 والثاني عند الساعة 23:33، والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجرز الثاني عند الساعة 05:37.

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