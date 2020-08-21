الامارات | تطوير شامل لـ «العناية المركزة» في مستشفى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لـ «العناية المركزة» في مستشفى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الصحة في دبي تطويراً شاملاً استهدف قسم العناية المركزة الجراحية في مستشفى دبي، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للقسم، وذلك بعد زيادة الطلب على الخدمات النوعية وفائقة الجودة التي يوفرها المستشفى للمرضى في هذا القسم على وجه التحديد.

وبلغت الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة الجراحية 13 سريراً، مخصصة فقط للمرضى الكبار، بعد أن كانت الطاقة لا تتعدى تسعة أسرة مخصصة للكبار والأطفال معاً.

جاء ذلك ضمن أعمال التطوير والتوسعة الشاملة التي تجريها الهيئة في منشآتها الطبية، لاستيعاب أية زيادة في الطلب على خدماتها.

وخلال زيارته لمستشفى دبي، أمس، اطلع المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، على أعمال التطوير التي شهدها قسم العناية المركزة الجراحية، والتي شملت أيضاً تزويد القسم بأحدث التقنيات والتجهيزات الدقيقة وعالية المستوى، إلى جانب توفير مناخ استشفاء مميز يتناسب والظروف الصحية للحالات الحرجة.

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وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية والتجهيزات، ضمت أعمال التطوير والتوسعات في القسم نفسه توفير مجموعة من الغرف للمستلزمات الأساسية للأطباء وللأطباء المناوبين من تخصص (القلب والعناية المركزة)، لتعزيز الاستجابة السريعة من الأطباء للمرضى على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إضافة إلى غرف خاصة لتخزين الأدوية والمعدات الطبية. وراعت هيئة الصحة خصوصية المريض وظروف كل حالة في قسم العناية المركزة الجراحية، حيث أصبح لكل مريض غرفته المنفصلة والمجهزة بأحدث التقنيات. وخلال زيارته التفقدية أكد القطامي أن الهيئة تولي المريض وكل حالة مرضية جل اهتمامها، لافتاً إلى الظرف الصحي الخاص للحالات المرضية في قسم العناية المركزة، وحرص الهيئة على توفير الإمكانات التي تحفظ للمرضى سلامتهم وحياتهم، وتضمن في الوقت نفسه راحتهم وخصوصيتهم. وأوضح أن فرق العمل المتخصصة القائمة على التطوير في الهيئة، تضم كفاءات من الأطباء والمهندسين المتخصصين والإداريين، الذين يعملون بدأب على أن يكون التطوير شاملاً ومتكاملاً ويحقق العناية الطبية الفائقة للمرضى، ويحقق أيضاً سعادتهم.

وأوضح أن الهيئة لن تدخر وسعاً في خدمة الناس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

- القطامي: «سلامة المرضى وصحتهم وراحتهم وخصوصيتهم أولوية».

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