الامارات | الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز: حكومة الإمارات تقدر المبدعين

شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز: حكومة الإمارات تقدر المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة، في حفل أقيم أول من أمس في دبي.

وأكد الفائزون أن حكومة الإمارات تعنى بالنهج المتميز، وتحفز على تقدير المبدعين والمبتكرين، وتتبنى أرقى المعايير في استدامة مسيرة الريادة والتميز، معربين عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يشكل دافعاً أساسياً لمواصلة التميز والأداء المتطور.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الحفل، الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، بمنحه «ميدالية القائد» كشخصية استثنائية أسهمت في تعزيز العمل الشرطي، ثم كرّم سموه خمسة من كبار ضباط الشرطة بالدولة «نجوم التميز»، تقديراً لتميزهم وجهودهم المتفانية في خدمة العمل الشرطي، وهم: اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومدير عام العمليات الشرطية بشرطة الفجيرة، العميد حميد محمد حميد اليماحي، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، العميد أحمد محمد الحمودي.

وكرّم سموه رئيس جامعة «حمدان بن محمد الذكية»، الدكتور منصور العور، لدوره الفاعل في دعم وإنجاح هذه الدورة من الجائزة، إلى جانب تكريم سموه للفائزين الاثنين من أفراد المجتمع من فئة الجهات الخارجية، وهما عائشة إبراهيم آل علي الفائزة بجائزة «السائق المثالي»، وفيروز غلام حسين الفائز بجائزة «الخدمة المجتمعية».

Advertisements

وبعد ذلك، كرّم سموه الفائزين في فئات جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة من قيادات وقطاعات وإدارات وفرق عمل وضباط وأفراد.

59 جائزة

اشتملت الدورة الخامسة على 59 جائزة، وكانت اللجان قد عملت منذ شهر أغسطس 2019 عند انطلاق الجائزة، مروراً بمرحلة استلام ملفات وطلبات المشاركين في الجوائز الوظيفية وفرق العمل، والبدء بعملية التقييم، ثم تسلم ملفات الجوائز المؤسسية، ثم تقييمها وتحكيمها، وصولاً إلى مرحلة التتويج التي نشهدها اليوم.

- الجائزة تهدف إلى تعزيز مسيرة استدامة التميز الشرطي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news