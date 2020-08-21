الامارات | «اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات

شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، على ملاحظات عدد من ممثلي مؤسسات العمل الإنساني والجمعيات الخيرية في الدولة، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي تتضمن دعوة الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات البرلمانية.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن «اللجنة، وفي إطار حرصها على الاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات، قامت بدعوة ممثلي: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، وجمعية الفجيرة الخيرية، بهدف الاستماع إلى آرائهم، وجهود هذه الجهات في جمع التبرعات والتحديات التي تواجههم، وأفضل الممارسات التي قاموا بها، وكيفية تفادي المعوقات التي واجهتهم».

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وأضاف أن اللجنة ستضع في الحسبان ملاحظات تلك الجهات خلال مناقشتها لمواد وبنود مشروع القانون، وإعداد تقريرها بشأنه. وتم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي هذه الجهات حول تزويد اللجنة بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواد مشروع القانون، وأهم التحديات التي تقف أمام جهودهم في جمع التبرعات.

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