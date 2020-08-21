الامارات | ري وتجميل شارع الشيخ زايد في عجمان بـ 2.7 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ري وتجميل شارع الشيخ زايد في عجمان بـ 2.7 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية عجمان تنفيذ مشروع ري وتجميل شارع الشيخ زايد، بداية من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى جسر المكتوم، بطول خمسة كيلومترات، على الجانبين، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 70 ألف متر مربع.

وتبلغ كلفة المشروع مليونين و775 ألف درهم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري 2020.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد معين الحوسني، حرص البلدية على التوسع في المساحات الخضراء والمحافظة على المساحات القائمة وتنميتها، وزيادة زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات، وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة المحلية وازدهار المظهر الحضاري للإمارة.

وأفاد مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، أحمد سيف المهيري، بأن المشروع يشمل إنشاء نظام ري أوتوماتيكي، حيث تُستخدم مياه الصرف المعالجة في ري 1500 شجرة بلتفروم، وشجيرات الجهنمية المزهرة، ومغطيات تربة متنوعة الألوان.

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وأكد تصميم المسطحات الخضراء بشكل يتناسب مع الموقع، والعمل على الحفاظ عليها باتباع نهج متميز في أساليب الزراعة والري وزراعة الأشجار.

وقال إن المشروع يعكس التزام البلدية بتوسيع نطاق مشروعات الزراعة التجميلية ليشمل مختلف مناطق الإمارة، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة في مشروعاتها، ما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة، ويعزز الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.

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