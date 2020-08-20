الامارات | «طموح»: فحص «كورونا» مجاني للأطفال وأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طموح»: فحص «كورونا» مجاني للأطفال وأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير المشاريع في شركة طموح للرعاية الصحية، عبدالله الراشدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن نتيجة الفحص السلبي لـ«كورونا» الصادر عن مركز فحص كورونا بقاعة المؤتمرات للضيافة في عجمان، الذي افتتحته «طموح» أول من أمس لخدمة سكان الإمارات الشمالية؛ صالح للتنقل في جميع إمارات الدولة في حال كانت النتيجة سلبية.

وأوضح أن نتيجة الفحص التي تصل إلى العميل عبر تطبيق الحصن، صالحة لمدة يومين من استلام الرسالة.

وتابع أن افتتاح خدمة الفحص بتقنية الليزر في عجمان جاء لغرض الحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل إجراء الفحص على سكان الإمارات الشمالية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم طلب بعض الجهات المختصة إجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة فحص كورونا، فإن المركز مستعد لاستقبال الأطفال في حال رغب ذووهم في إجراء الفحص لهم مجاناً، إضافة إلى كبار السن وأصحاب الهمم.

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وأشار إلى أن الفحص السريع عبر تقنية الليزر يمكن السكان من إنجاز الفحص والحصول على النتيجة دون تأخير، وتالياً التنقل بين إمارات الدولة دون تعطيل مصالحهم.

وتابع أن الطاقة الاستيعابية للمركز تراوح بين 6000 و8000 فحص يومياً على مدار الـ24 ساعة، بقيمة 50 درهماً لكل فحص، مؤكداً أن الشركة تدرس افتتاح مراكز أخرى في الإمارات الشمالية في حال رأت ضرورة إلى ذلك.

وأضاف أن على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق عبر الموقع ‏‏ajman.quantlase.com:/‏‏‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏https، لافتاً إلى ربط نتائج الفحص بتطبيق الحصن لاستلام نتائجه.

الفحص السريع عبر تقنية الليزر يمكّن السكان من إنجاز الفحص والحصول على النتيجة دون تأخير.

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