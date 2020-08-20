الامارات | «الصحة» تكشف عن 461 إصابة جديدة بـ «كورونا» و 131 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن 461 إصابة جديدة بـ «كورونا» و 131 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 72,283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,802 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات فيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 369 حالة.

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و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفيين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم.

و أعلنت الوزارة عن شفاء 131 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58,153 حالة.

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