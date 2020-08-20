"ريوت جيمز" تدخل في شراكة مع "سيسكو" لرعاية ودعم منافسات بطولة "ليج أوف ليجندز" العالمية

أعلنت شركة "سيسكو" اليوم عن إبرام شراكة مع شركة "ريوت جيمز" تمتد لعدة سنوات، ستصبح بموجبها الشريك الرسمي للشبكات في منافسات بطولة "ليج أوف ليجندز" العالمية. وستوفر "سيسكو" بنية تحتية آمنة وموثوقة وقدرات في مجال الشبكات تمتد عبر القارات الخمس وخلال ثلاث فعاليات عالمية من أجل تطوير التجربة التنافسية للاعبين المحترفين بالإضافة إلى تعزيز تجربة المشاهدة للمتفرجين.

وسوف تعمل حلول الشبكات التي تقدمها "سيسكو" على دعم "ذا ريلم" وهو خادم الألعاب الخاص المستخدم حصرياً للتنافسات الاحترافية في بطولة "ليج أوف ليجندز" للألعاب الإلكترونية والتي تشمل ثلاث فعاليات عالمية كبرى هي: The Mid-Season Invitational وThe League of Legends World Championship وThe All-Star Event. وستشكل تقنية الشبكات المتقدمة من حيث الأمان والمرونة والكفاءة ركيزة أساسية لتقديم أشهر بطولات الألعاب الإلكترونية في العالم فيما تدخل عقدها الثاني.

وقال سكوت أداميتز، رئيس التكنولوجيا في منافسات الألعاب الإلكترونية لدى شركة "ريوت جيمز": "كونها بطولة قائمة كلياً على التكنولوجيا، من الضروري أن تعتمد منافسات ليج أوف ليجندز على شبكة موثوقة وآمنة. ومن خلال شراكتنا مع سيسكو، أصبح بإمكاننا الآن بناء وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتقديم أفضل منافسات الألعاب الإلكترونية للمتفرجين واللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم."

بدوره، قال برايان إيتون، مدير التسويق للبطولات العالمية لدى شركة "سيسكو": "ستجمع شراكتنا مع ريوت جيمز قادة منافسات الألعاب الإلكترونية مع رواد الشبكات لتقديم أفضل تجربة اتصال ممكنة للاعبين وملايين المتفرجين حول العالم. وتلتزم سيسكو بإعادة صياغة الإنترنت لمواكبة المستقبل وتساهم منافسات الألعاب الإلكترونية بدور كبير ومؤثر في ذلك. ومع اتصال أعداد أكبر من الناس بالإنترنت بالمقارنة مع أي وقت مضى سواء للعمل أو للترفيه، من الضروري توفير بنية تحتية قوية وآمنة ومرنة للمساعدة في ضمان جودة العرض والسرعة المطلوبة في المستقبل ".

وستزود "سيسكو" شركة "ريوت جيمز" بمجموعة متنوعة من تقنياتها الرائدة في عالم الشبكات وتشمل Cisco UCS Blade و Rack Servers ومحولات Nexus Data Center مما يوفر تحسينات كبيرة في أداء اللعب وقدرات البث في الاستوديو. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر "سيسكو" أيضاً بنية مرنة لمراكز البث الإقليمية التابعة لشركة "ريوت" لدعم النزاهة في سير المنافسات وبالتالي دفع وتطوير بطولات الألعاب الإلكترونية العالمية لسنوات عديدة قادمة.



"ذا ريلم"- ترقية خادم منافسات الألعاب الإلكترونية

"ليج أوف ليجندز" هي بطولة ألعاب إلكترونية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً سريعاً وسرعة كبيرة في الاستجابة. ويحتاج اللاعبون المحترفون إلى مواجهة أقل قدر ممكن من زمن التأخير. وباعتماد خادم "ذا ريلم" على تقنية "سيسكو"، يتعاون كل من "ريوت" و"سيسكو" لمساعدة اللاعبين المحترفين على التنافس على خريطة اللعبة Summoner’s Rift مع زمن تأخير أقل من 1 مللي ثانية، مما يسمح باستجابة وردّة فعل شبه فورية ولعب انسيابي وغير متقطع. من المتوقع أن تقدم خوادم "سيسكو" الجديدة تحسناً في الأداء يصل إلى 200% مقارنة بالتقنية السابقة.

Advertisements

شبكة منافسات الألعاب الإلكترونية العالمية

دعماً للعقد القادم من تنافسات الألعاب الإلكترونية، ستنشر شركة "ريوت جيمز" بنية جماعية عالمية جديدة وترقيات إضافية للشبكات. وتتيح البصمة العالمية والإقليمية لشركة "سيسكو" لشركة "ريوت" مستويات المرونة والاتصال والأمان اللازمة لتنظيم تنافسات ألعاب إلكترونية عالمية المستوى في جميع أنحاء العالم. وباستخدام تقنية الشبكات المتقدمة من "سيسكو"، سيتمكن المتفرجون في المنزل من مشاهدة بث منافسات لعبة "ليج أوف ليجندز" بجودة أفضل مع الحد من زمن التأخير ليكونوا أقرب إلى الحدث ويستمتعوا بالتشويق والإثارة مباشرةً.

ترقيات مراكز البث الإقليمية

ضمن مبادرة عالمية لتوحيد المعايير وتعزيز النزاهة في المنافسات حول العالم، ستنشر شركة "ريوت جيمز" أكثر من 200 خادم جديد لمنافسات البطولة في الاستوديوهات الإقليمية وستدار جميعها مركزياً من خلال نظام Intersight SaaS الجديد من "سيسكو". وبالاعتماد على خوادم UCS B-Series Blade وخوادم C-Series Rack و Nexus 3000/7000 من "سيسكو"، ستنشئ "ريوت جيمز" بنية تحتية مشتركة عبر 12 مركزاً إقليمياً للبثّ تغطي تقنيات المحاكاة الافتراضية والتخزين والحوسبة لتقديم أداء مطوّر مع تقليل زمن التأخير لمنافسات المحترفين في المنطقة. ويمكن لخوادم "سيسكو" المقطعية مواكبة ودعم مراكز البث بسهولة دون الحاجة إلى أجهزة جديدة، مما يسمح ببدء استخدام تطبيقات الألعاب الإلكترونية الجديدة القادمة بسهولة.

بنية عالمية لشركة ريوت للتخزين بتقنية Object Storage

بصفتها شركة عالمية رائدة في منافسات الألعاب الإلكترونية، ستخوض "ريوت جيمز" توسعاً عالمياً كبيراً لنظامها الخاص بالتخزين بتقنية Object Storage لدعم توزيع المحتوى ومعالجة الوسائط وأرشيف المحتوى العالمي. وباستخدام حلول الحوسبة المحسّنة للتخزين التي تقدمها "سيسكو"، ستقوم شركة "ريوت" ببناء أرشيف لحماية ما تمتلكه من محتوى والذي سيزيد عن ثلاثة أضعاف حجم التخزين والسعة القابلة للاستخدام.

وقد أصبحت منافسات لعبة "ليج أوف ليجندز" أكبر بطولة ألعاب إلكترونية في العالم على مدار العقد الماضي، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 21.8 مليون مشاهد في الدقيقة لنهائي بطولة العالم عام 2019. وتنضم "سيسكو" إلى مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة والمرموقة مثل "ماستر كارد" و"لوي فويتون"، و"إكس من يونيلفر"، و"رد بل" و"أوبو" و"ستيت فارم" و"سيكرت لاب" وهم الرعاة العالميون لبطولة لعبة "ليج أوف ليجندز".

من جانبها، قالت ناز علي طه، رئيس الشراكات في بطولات الألعاب الإلكترونية العالمية لدى "ريوت جيمز": "بعد عقد من النجاحات والإنجازات، بدأنا بالتوسع في بطولاتنا ونتطلع إلى العمل والتعاون مع شركائنا الذين سيقدمون لنا خبرات قوية ستعزز مكانة التجارب التنافسية التي نقدمها للاعبين والمتفرجين لتناسب تطلعاتهم. وتعد منتجات سيسكو الأفضل في مجال الشبكات لذا نتطلع قُدُماً إلى الاستفادة من تقنياتها وخبراتها بينما نواصل توسيع ونشر منافسات لعبة ليج أوف ليجندز العالمية".