مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ينظم مؤتمره السنوي وحفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" يومي 18 و19 نوفمبر بدبي

يعتزم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تنظيم الدورة التاسعة من مؤتمر "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" السنوي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة يومي 17 و18 نوفمبر، وحفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" يوم 18 نوفمبر بدبي.

وللمرة الأولى، سينظم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مؤتمره السنوي عبر مقاربة هجينة تجمع بين الشكل الافتراضي والحضور الشخصي، ليتيح مشاركة المزيد من الجمهور من مختلف أرجاء المنطقة. وسيطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار "استشراف مستقبل مستدام في أوقات انعدام اليقين"، وسينعقد اليوم الأول افتراضياً في حين سيكون اليوم الثاني عبارة عن فعالية بحضور شخصي بدبي. كما سيجري تكريم الفائزين بـ"جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" خلال أمسية احتفالية تجري عقب اختتام المؤتمر.

وأعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أيضاً عن تمديد فترة التقديم على الجوائز المتاحة لجميع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات الاستشارية من القطاعين العام والخاص، علاوة على المتخصصين في الأبنية الخضراء حتى تاريخ 29 أغسطس. ويمكن إرسال طلبات المهنيين والطلاب عبر الموقع الإلكتروني: https://emiratesgbc.org/award/

وفي هذا السياق، قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "يمثل مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي و'جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء' السنوية منصات رائدة تؤكد على التطورات التي حققتها المنطقة في البيئات العمرانية المستدامة. وفي الوقت الذي يثري فيه مؤتمرنا الحوارات والتفاعل حول أحدث التوجهات في هذا المجال، تكرم الجوائز الأعمال الرائدة وتلقي الضوء على روح الابتكار المزدهرة في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تمديد فترة تقديم الطلبات للدورة التاسعة من الجوائز، نقدم فرصة إضافية لجميع الأطراف المعنية لإظهار تميز أعمالهم وجهودهم المبذولة".

وأضاف: "يعكس شعار المؤتمر كيف يمكننا العمل معاً لتعزيز التنمية المستدامة على الرغم من تداعيات جائحة 'كوفيد-19'. وفي الحقيقة، لقد كشفت هذه الجائحة عن الحاجة إلى توجيه المزيد من التركيز على أفضل الممارسات. ولاشك أننا نتمكن عبر مثل هذه الفعاليات من تقديم الدعم إلى دولة الإمارات والمنطقة عموماً للتحول نحو نموذج الاقتصاد الأخضر".

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وتضم الدورة التاسعة من "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" 17 فئة: مشروع المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام؛ ومشروع المبنى الأخضر للعام؛ ومشروع التصميم المستدام للعام؛ وجائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام؛ وجائزة شركة المقاولات للعام؛ وجائزة شركة تطوير المباني للعام؛ وجائزة الشركة الاستشارية للعام؛ وجائزة مواد المباني الخضراء – جودة الهواء الداخلي، إدارة الطاقة، إدارة المياه، مواد الأبنية الخضراء - مواد البناء؛ وجائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء؛ وجائزة أفضل مبادرة تدريب للعام؛ وجائزة المبنى المحدث للعام؛ وجائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة؛ ومشروع المساحة الصحية للعام والشركة الصغيرة أو المتوسطة للعام. ووقع الاختيار على شركة "كيه بي إم جي" لتكون المدقق الرسمي للجوائز، لدعم أطر العدالة والشفافية في تحديد المؤسسات المرشحة والفائزة.

ولتشجيع تفاعل المجتمع الأكاديمي، سيشهد حفل توزيع الجوائز تقديم جائزة الدكتور عويناتي لتميز الطلاب، برعاية الدكتور صادق عويناتي، المؤسس المشارك في "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء". وهذه الجائزة عبارة عن مكافأة نقدية يتم منحها للطالب الذي يبدي عملاً متميزاً في ممارسات الاستدامة.

وتؤكد رعاية ماجد الفطيم وكنوف كشركاء بلاتينيين للمؤتمر والجوائز لهذا العام على التزامهما اتجاه البيئات العمرانية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أيضاً فرص الرعاية لجهات القطاعين العام والخاص الباحثين عن تسليط الضوء على أعمالهم في ميادين الاستدامة خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" والمؤتمر السنوي. وللمزيد من المعلومات وإرسال طلبات المشاركة والرعاية والاستفسارات العامة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://emiratesgbc.org/ أو الاتصال على الرقم: 04 346 8244

يشار إلى أن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يستضيف ويشارك دورياً في فعاليات، ومؤتمرات ومنتديات عالمية متعددة الجنسيات. وينظم مجموعة من النشاطات، تتضمن فعاليات التواصل؛ وورش العمل الفنية؛ والبحوث والدورات التدريبية، وتدور جميعها حول قضايا معينة مرتبطة بالبيئات العمرانية وتلبي احتياجات أعضاء المجلس، من مجتمع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.