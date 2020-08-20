الامارات | ولي عهد عجمان يفتتح مركزاً لفحص «كورونا» السريع

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد عجمان يفتتح مركزاً لفحص «كورونا» السريع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أول مركز لفحص «كورونا» السريع بقاعة المؤتمرات للضيافة في عجمان، لخدمة سكان الإمارات الشمالية.

ويقدم المركز، التابع لشركة «طموح للرعاية الصحية» خدمة الفحص بتقنية الليزر، التي تظهر النتائج في أقل من ثلاث دقائق.

وقال مدير المشاريع في «طموح»، عبدالله الراشدي، لـ«الإمارات اليوم» إن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل من 6000 إلى 8000 فحص يومياً على مدار 24 ساعة، وتبلغ رسومه 50 درهما لكل فحص، ويُجرى مجاناً لكبار السن وأصحاب الهمم.

وأوضح أن المركز متخصص في إجراء فحص «كورونا» عن طريق أخذ عينة دم من إصبع المتعامل وفحصها عبر تقنية الليزر، لافتاً إلى أنه في حال ظهرت أعراض الالتهابات بالدم يتم تشخيص الحالة على أنها مشتبه في إصاباتها بالفيروس، ليتم تحويلها إلى محطة أخرى لإجراء مسحة طبية من الأنف.

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وأضاف أن المركز مجهز بـ20 جهازاً تعمل بتقنية الليزر، وكوادر طبية من 120 إلى 150 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق عبر الموقع ‏‏ajman.quantlase.com :/‏‏‏‏‏/‏‏‏https، مضيفاً أنه تم ربط نتائج الفحص الطبي بتطبيق «الحصن» لاستلام نتائج المسحة. وأشار إلى أنه تم تقسيم المركز إلى ثلاثة أقسام، قسم كبار السن، وقسم العائلات وقسم الأفراد، من أجل تنظيم استقبال العملاء وإجراء الفحص وتحقيق التباعد الجسدي وضمان أعلى سرعة في إنجاز الفحوص، وتابع أن الشركة تسعى لافتتاح مراكز أخرى تعمل بتقنية الليزر في الدولة وذلك حسب الحاجة.

- المركز مجهز بـ20 جهازاً وكوادر طبية من 120 إلى 150 موظفاً.

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