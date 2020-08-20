الامارات | شرطة أبوظبي تخصص مسارات سريعة لدخول الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تخصص مسارات سريعة لدخول الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها خصصت مسارات خاصة وسريعة لتسهيل دخول الأفراد ممن يحملون نتيجة فحص «كوفيدـ19»، إلى إمارة أبوظبي، عند نقطة تفتيش منطقة «غنتوت»، إذ تم تحديد ثلاثة مسارات، الأول للمركبات الثقيلة والحافلات العامة، والثاني للمركبات الخفيفة، فضلاً عن مسار ثالث مخصص لحالات الطوارئ.

وذكرت أن هذه المسارات تهدف إلى الحد من ازدحام المركبات، خصوصاً أن مركز «غنتوت» لفحص الدم بتقنية الليزر، يستقبل وفوداً كبيرة بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي، حيث يشهد ازدحاماً في أوقات الذروة، لكن جهود رجال شرطة أبوظبي على مدار 24 ساعة سهلت ونظمت عملية السير للوصول إلى المركز في وقت قياسي.

وقال النقيب سهيل الراشدي، من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، إن رجال شرطة أبوظبي يبذلون جهوداً كبيرة عند نقطة تفتيش «غنتوت» لتنظيم عملية دخول الأفراد إلى خيمة الفحص إلى حين الوصول إلى نقطة التفتيش، ومن ثم الدخول إلى أبوظبي.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة «طموح» المسؤولة عن خيمة الفحص، لتنظيم عملية دخول المركبات وخروجها، وتم نشر دورية قبل الدوار المؤدي إلى خيمة الفحص، لفرز الأشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة، للحد من الازدحام خصوصاً في المواقف المحيطة بالخيمة، كما يتم فرز السائقين بشكل سريع للتأكد من حصولهم على فحص سلبي لـ«كوفيد-19» وتسهيل دخولهم أبوظبي، لافتاً إلى أن هناك فئات مستثناة من عملية الفحص.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على نتيجة الفحص السلبي، يتوجه الجمهور إلى الخط السريع المتجه إلى أبوظبي للمرور بنقطة التفتيش، للتأكد من نتيجة فحص الدم والسماح لهم بالدخول عبر المسارات المخصصة.

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ودعت شرطة أبوظبي القادمين إلى الانتباه للوحات الإرشادية التي تسهل الوصول إلى موقع خيمة الفحص السريع لـ«كوفيد-19» في منطقة «غنتوت».

يُشار الى أن هناك ثلاث فئات مستثناة من قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي، حيث يسمح دخول أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص «كورونا» سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص، والعاملين في حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها إذ يستطيعون الدخول والخروج دون الحاجة إلى الفحص، وكذا استثناء أصحاب المواعيد الطبية من مرضى السرطان والكلى، والفئة العمرية دون 12 سنة، إضافة إلى حاملي تصريح مهمة يوم واحد، لمدة 14 ساعة من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، لفئة المندوبين في الوزارات والدوائر المحلية والجهات الدبلوماسية والشركات والدواوين والموفدين في مهام رسمية، وفي حال عدم الدخول خلال المدة المحددة للتصريح، فلا يسمح بالدخول إلا بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19»، وعلى الأفراد المشمولين ضمن هذه الفئة الفحص كل 14 يوماً.

ولا يستثنى العاملون في خط الدفاع الأول من هذا القرار، ولكن بسبب طبيعة عملهم فهم يجرون الفحوص بشكل دوري.

- فرز السائقين بشكل سريع للتأكد من حصولهم على فحص سلبي لـ«كوفيد-19».

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