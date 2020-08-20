الامارات | «اللجنة العسكرية» تسجل 105 تظلمات العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة العسكرية» تسجل 105 تظلمات العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت لجنة التظلّمات المركزية العسكرية في دبي 105 تظلمات، خلال العام الماضي، قامت بتسوية ستة منها، فيما أصدرت 99 قراراً وأرست 25 مبدأ في إطار سعيها لتحقيق العدالة والإنصاف بين المنتسبين العسكريين وتطبيق القانون بالشكل السليم.

وقال رئيس اللجنة، اللواء محمد الشريف، إن اللجنة تأسست بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإتاحة الفُرصة أمام المُنتسِبين للتظلّم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى في الجهات العسكرية، والمؤثرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما يحقق العدالة والسعادة الوظيفيّة لهم، إيماناً بدورهم المحوري في بناء الوطن وصنع المستقبل.

وأضاف أن اللجنة تتولى سماع إفادة طرفي التظلّم، ودراسة المستندات المؤيدة لكلّ منهما وقبول الأدلة المُقدمة إليها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلّم، وإجراء المُعاينة والتحقيقات التكميلية وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطّلاع عليها وفحصها، مع استدعاء أي من موظّفي أو مُنتسبي الدائرة المُتظلّم ضدها لحضور جلساتها، ملتزمة في ذلك تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في دبي وتعديلاته، والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل صحيح وسليم.

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وأكد أن تشكيل اللجنة ارتقى بآليات التظلّم إذ صارت إطاراً قانونياً متكاملاً يضمن حماية الحقوق وعدالة القانون، وتعزيز استقرار الأوضاع الوظيفيّة للعسكريين العاملين في دبي.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة، أحمد بن مسحار المهيري، إن اللجنة وفرت خلال العام الماضي منصة للعسكريين والمنتسبين العاملين في دبي لتقديم التظلّمات من القرارات الإدارية، واضعةً أطراً قانونية واضحة لإدارة شؤونهم الوظيفية وعملت على تحقيق التوازن بين مصالح الجهات العسكرية وحقوق المنتسبين المتظلمين، ما شجع المؤسسات على تسوية أي تظلمات أو خلافات على مستوى الجهة العسكرية قبل أن تتم إحالتها إلى اللجنة.

وأوضح أن اللجنة تصدر قراراتها النهائية في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع مهلة لا تزيد على 30 يوماً عند الحاجة، وهو ما يجسد جوهر العمل الحكومي القائم على السرعة في إتمام المعاملات والاستجابة بفعالية للمتغيرات.

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