الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 650 منحة دراسية للمتفوقين

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 650 منحة دراسية للمتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قوائم المنح الدراسية لعام 2020/ 2021 لعدد 650 من الطلاب والطالبات المتفوفقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة الدفعة الأولى من المنح الدراسية بإجمالي عدد 650 طالباً وطالبة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة منها ما يقارب 500 منحة بجامعة الشارقة و 150 في الجامعة الأمريكية بالشارقة .

وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه باستمرار استقبال طلبات المنح الدراسية للدفعة الثانية حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وسيتم الإعلان عنها نهاية سبتمبر للطلبة الذين لم يتقدموا لظروف التحاقهم بالخدمة الوطنية أو لأية ظروف أخرى.

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وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه اللا محدود للطلاب والطالبات خاصة المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية .

وأكد أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر .. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية بهدف دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم وتوفير التخصصات اللازمة لسوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة.

وأكد أن التعليم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات يسهم بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في إمارة الشارقة ويعزز دورها الريادي على مستوى العالم .. مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن تقدم الخدمات بمستويات عالمية واستطاعت أن تحقق العديد من النتائج الايجابية من خلال الاعتماد على الدراسات المتخصصة والأبحاث العلمية والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى التعاون التعليمي الأكاديمي مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث مثل الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة من خلال تدشين كرسي أستاذية في مجال الطاقة للاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات في تطوير مجالات عملها.

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